Riesen-Spinne löste Panik in Supermarkt aus

In einem Supermarkt im deutschen Heidelberg stieg am Montag der Puls der Kunden rasant nach oben. Der Grund war ein tierischer Störenfried, der für ein mulmiges Gefühl sorgte.Wie das Portal "Heidelberg24" berichtet, wurde in einem Geschäft im Stadtteil nämlich eine riesige Spinne entdeckt. Der haarige Achtbeiner soll mehrere Zentimeter groß gewesen sein und hatte sich in einer Kiste versteckt.Die Kundschaft soll beim Anblick der großen Spinne nicht gerade erfreut gewesen sein und es auch ein wenig mit der Angst bekommen haben.Die alarmierte Berufstierrettung Rhein Neckar konnte den Achtbeiner jedoch schnell ausfindig machen und postete das Foto des Übeltäters auf Facebook.Bei dem Tier handelt es sich um die heimische Kräuseljagdspinne. Der Achtbeiner ist zwar nicht giftig, aufgrund seiner Größe von bis zu fünf Zentimetern kann man aber leicht in Panik geraten.Spinnenphobiker dürften um den Supermarkt übrigens in Zukunft vermutlich eher einen weiten Bogen machen. Denn wie die Berufstierrettung weiter mitteilte, befindet sich die Spinne noch immer im Discounter."Sie ist vor Ort geblieben, es ist eine heimische Tierart und sie mag es im Winter lieber warm", schreibt die Berufstierrettung auf ihrer Facebookseite.Doch es geht noch weiter, denn: "Ich glaube auch, dass es nicht die einzige Spinne ist, die in dem Laden zur Untermiete wohnt", heißt es weiter.Es ist nicht das erste Mal, dass eine Spinne in einem Supermarkt entdeckt wurde. Immer wieder werden die haarigen Achtbeiner in Kisten oder Schachteln gefunden.Erst letzte Woche hatte die Mitarbeiterin eines Discounters in Wunsiedel (Oberfranken) in einer Kiste im Lager eine Spinne entdeckt. Dabei soll es sich laut "Frankenpost" aber um die hochgiftige Bananenspinne gehandelt haben.