Riesenandrang bei Start für Joboffensive 50plus

Mit der Joboffensive 50plus unterstützt die Stadt Wien gezielt ältere Menschen, die auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind. Schon beim Auftakt war der Andrang enorm.

Heute, Mittwoch, findet in der Metastadt (Donaustadt) die Auftaktveranstaltung für die Joboffensive 50plus statt. Schon am frühen Vormittag kamen mehr als 1.000 ältere arbeitsuchende Wienerinnen und Wiener, um sich über die neue Initiative der Stadt Wien zu informieren. Bis zum Ende des Tages werden es fast 3.000 sein, schätzen die Veranstalter.Bei der Joboffensive 50plus bietet die Stadt in Kooperation mit dem AMS Wien älteren arbeitsuchenden Wienern geförderte Arbeitsplätze in der Gemeinde Wien selbst, in gemeinnützigen Einrichtungen, die mit der Stadt Wien kooperieren, aber auch in der privaten Wirtschaft. In der Metastadt stellten sich 70 künftige Arbeitgeber mit insgesamt 1.250 Jobangeboten vor.Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der heute, Mittwoch, gemeinsam mit Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (beide SPÖ), AMS Wien-Landesgeschäftsführerin Petra Draxl und waff-Geschäftsführer Fritz Meißl die Metastadt besuchte, zeigte sich über den großen Zulauf zur Veranstaltung erfreut: "Mit der Joboffensive 50plus wollen wir älteren arbeitslosen Wienerinnen und Wienern nicht nur eine neue Jobperspektive mit einer fairen Bezahlung bieten, sondern ihnen auch jene Wertschätzung geben, die sie nach einem langen, arbeitsreichen Leben verdienen. Wie wichtig das ist, haben mir heute viele Besucher bestätigt", so Ludwig.Stadtrat Hanke ergänzt: "Der große Zuspruch der Besucherinnen und Besucher gibt uns Recht, dass wir Modelle wie die Joboffensive 50plus brauchen". Besonders erfreut zeigte sich der Stadtrat über die insgesamt im Rahmen der Joboffensive gemeldeten 2.000 Stellen, darunter auch 800 von privaten Unternehmen. Das sei ein Signal, dass Arbeitgeber verstärkt auch auf die Kompetenz Älterer setzen, so Hanke. Einmal mehr fordert er die Neuaufnahme der Aktion 20.000: "Wir werden hier nicht lockerlassen. Die Stadt Wien würde sich selbstverständlich daran beteiligen, weil wir überzeugt sind, dass Ältere unsere volle Unterstützung brauchen und hier die öffentliche Hand Verantwortung übernehmen muss."Die Auftaktveranstaltung sollte für die Besucher einen ersten Überblick über offenen Stellen der Joboffensive 50plus bieten. Die Betriebe konnten auch erste Bewerbungen entgegennehmen und Gespräche mit Interessenten führen. Bewerbungscoaching und Lebenslaufcheck sowie ein Fotocorner für professionelle Bewerbungsfotos rundeten das Angebot ab. Nun folgt das Matching, damit die Stellen mit geeigneten Bewerbern besetzt werden können. Die Joboffensive läuft bis Ende 2020, der Einstieg ist laufend möglich. Mehr Infos dazu gibt es hier