i Ein schließendes Zeitfenster: Ab Mitte 2033 wird TOI-1355 b von der Erde aus nicht mehr vor seinem Stern vorbeiziehen. KI Exoplanet auf Abschiedstour Riesenplanet verschwindet ab 2033 aus Sichtfeld Ein gigantischer Exoplanet kippt langsam aus unserem Blickfeld. Ab 2033 wird TOI-1355 b nicht mehr vor seinem Stern vorbeiziehen. Von Heute Life 20.09.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein faszinierender Gasriese sorgt derzeit bei Astronomen für Aufregung – allerdings nicht wegen einer neuen Entdeckung, sondern wegen einer bevorstehenden Verabschiedung.

Der Exoplanet TOI-1355 b, fast sechsmal so massereich wie Jupiter, wird schon bald nicht mehr beobachtbar sein.

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Das Team um Forscher Noriharu Watanabe von der University of Tokyo hat herausgefunden, dass sich die Bahnebene des Planeten langsam verschiebt. Bei jedem Vorbeiflug wandert er ein Stück weiter an den Rand der Sternscheibe, bis er sie irgendwann ganz verfehlt.

Wie scinexx berichtet, endet die sogenannte Transitgeometrie voraussichtlich Mitte 2033. Ab dann wird TOI-1355 b von der Erde aus nicht mehr vor seinem Wirtsstern vorbeiziehen.

Der Planet verschwindet damit nicht aus dem System – nur aus unserer Sichtlinie.

Ungewöhnliche Umlaufbahn gibt Rätsel auf

Besonders seltsam: TOI-1355 b umrundet seinen heißen A-Stern in nur gut zwei Tagen auf einer deutlich elliptischen Bahn. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise werden die Bahnen von sogenannten "heißen Jupitern" durch Gezeitenkräfte mit der Zeit rund.

Die Forscher erklären sich die Exzentrizität durch die sogenannte Hoch-Exzentrizitätsmigration. Dabei könnten Wechselwirkungen mit anderen massereichen Körpern die elliptische Bahn erzeugt haben. Gezeiten würden sie dann schrittweise verkleinern.

Countdown für James-Webb-Teleskop

Für die Wissenschaft läuft nun die Uhr: Das Team plant bereits einen Beobachtungsantrag für das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA, um die Atmosphäre des Planeten noch rechtzeitig untersuchen zu können, bevor das Beobachtungsfenster sich für immer schließt.