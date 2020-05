Riesenschlange vor Eissalon Tichy in Favoriten

Am Donnerstagabend standen unzählige Wiener in einer riesigen Warteschlange beim Tichy in Favoriten, um sich ein leckeres Eis zu gönnen.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro!

Der Eissalon Tichy am Reumannplatz ist an warmen Tagen für viele Wiener ein Fixtermin. Die legendären Eismarillenknödel gehören zu den Klassikern, die in vielen Haushalten schlichtweg nicht fehlen dürfen. An die langen Warteschlangen haben sich die Kunden im Sommer also eigentlich gewöhnt.Aber das was am Donnerstagabend los war, überstieg dann doch die Vorstellungen der Wiener. Unzählige Eis-Liebhaber standen in einer riesigen Schlange an, um an die begehrten Leckereien zu kommen. "Die Leute standen bis in den Park an. Sowas habe ich noch nie gesehen", lacht ein Leserreporter im-Talk. Na dann, Mahlzeit!