Chris Brown verärgert Rihannas Fans auf Insta

Rihannas Ex-Freund Chris Brown hatte ein sexy Foto von ihr auf Instagram kommentiert. Den Falls gefällt das nicht.

Die Fans von Rihanna sind seit Chris Browns Prügelattacke im Jahr 2009 nicht gerade gut auf den Sänger zu sprechen. Doch dem 30-Jährigen scheint das ziemlich egal zu sein.Vor wenigen Tagen kommentierte Brown ein Foto von ihr, die Rihanna in sexy Dessous ihrer neuen Unterwäschen-Kollektion "Savage X Fenty" im Bett zeigt. "Ich möchte die Lampe sein", hieß es darin. Später postete er unter ihr Bild noch ein grinsendes Emoji.Bei den Instagram-Nutzern kommen Browns Kommentare so gar nicht gut an. "Halt dich fern von ihr", antwortete etwa ein User. Andere schreiben: "Lass sie in Ruhe" oder "Du solltest im Gefängnis sein."Chris Brown wurde 2009 zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, weil er Rihanna im Auto verprügelt hatte. Die beiden haben trotzdem noch immer Kontakt.