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Sexy Weihnachtsgrüße! Rihanna zeigt viel Haut

Die Sängerin präsentiert ihre Weihnachtskollektion von Savage X Fenty in sexy roter Spitzenunterwäsche vor festlichen Tannenbäumen.
Von Heute Entertainment
05.11.2026, 08:33
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Die Vorfreude aufs Fest steigt bei Rihannas Fans ordentlich. Die 38-jährige Sängerin zeigt sich in einem roten, spitzen BH und knappen Tanga vor weihnachtlich geschmückten Tannenbäumen.

Auf Instagram schrieb die Pop-Ikone zu den Bildern: "Ihr verdient in dieser Weihnachtszeit ein bisschen mehr." Ihre Anhänger sind begeistert von den freizügigen Aufnahmen.

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Laut RTL steckt hinter den Bildern Rihannas eigene Modemarke Savage X Fenty, die sie 2018 gegründet hat. Das Unternehmen soll inzwischen mehr als eine Milliarde Dollar wert sein.

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Erfolgreiches Dessous-Imperium

Die Marke Savage X Fenty hat sich zu einem äußerst lukrativen Geschäft entwickelt. Die Sängerin weiß genau, wie sie ihre Fans begeistern kann.

Privat dreht sich alles um die Familie

Abseits des Glamours genießt Rihanna das Familienleben mit Partner ASAP Rocky und ihren drei Kindern. Musikalisch gibt es ebenfalls Grund zur Hoffnung: Die Sängerin soll wieder im Studio stehen. Ihr letztes Album Anti liegt bereits zehn Jahre zurück.

red, 05.11.2026, 08:33
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