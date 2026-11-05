i Rihanna Instagram Heiße Dessous-Show Sexy Weihnachtsgrüße! Rihanna zeigt viel Haut Die Sängerin präsentiert ihre Weihnachtskollektion von Savage X Fenty in sexy roter Spitzenunterwäsche vor festlichen Tannenbäumen. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 08:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorfreude aufs Fest steigt bei Rihannas Fans ordentlich. Die 38-jährige Sängerin zeigt sich in einem roten, spitzen BH und knappen Tanga vor weihnachtlich geschmückten Tannenbäumen.

Auf Instagram schrieb die Pop-Ikone zu den Bildern: "Ihr verdient in dieser Weihnachtszeit ein bisschen mehr." Ihre Anhänger sind begeistert von den freizügigen Aufnahmen.

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Laut RTL steckt hinter den Bildern Rihannas eigene Modemarke Savage X Fenty, die sie 2018 gegründet hat. Das Unternehmen soll inzwischen mehr als eine Milliarde Dollar wert sein.

Erfolgreiches Dessous-Imperium

Die Marke Savage X Fenty hat sich zu einem äußerst lukrativen Geschäft entwickelt. Die Sängerin weiß genau, wie sie ihre Fans begeistern kann.

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Privat dreht sich alles um die Familie

Abseits des Glamours genießt Rihanna das Familienleben mit Partner ASAP Rocky und ihren drei Kindern. Musikalisch gibt es ebenfalls Grund zur Hoffnung: Die Sängerin soll wieder im Studio stehen. Ihr letztes Album Anti liegt bereits zehn Jahre zurück.