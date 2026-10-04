i Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere bei der Verleihung der 2013 Billboard Music Awards im MGM Grand in Las Vegas. APA-Images / Action Press / Albert Ferreira Verdacht nach Todesfall Panettiere: Ring von Klitschko-Ex ist verschwunden Der 500.000-Dollar-Verlobungsring von Hayden Panettiere ist nach ihrem Tod verschwunden. Wladimir Klitschko hatte genau das befürchtet. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ring mit smaragdgeschliffenem Diamanten (rund 444.000 Euro) war ein Erinnerungsstück an die große Liebe zwischen Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko (50) und Hollywood-Schauspielerin Hayden Panettiere (36). Jetzt fehlt davon jede Spur.

Panettiere und Klitschko waren zwischen 2009 und 2018 eines der glamourösesten Paare Hollywoods. 2013 verlobten sie sich. Die Schauspielerin hatte den Ring all die Jahre wie einen Schatz aufbewahrt.

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Wie die "BILD" berichtet, ist der wertvolle Ring nach dem Tod der Schauspielerin verschwunden. Im Umfeld von Panettiere macht sich ein schwerer Verdacht breit. Freunde und Familie glauben, dass jemand, der in ihren letzten Tagen bei ihr war, das Schmuckstück mitgenommen hat.

Verdacht gegen On-Off-Freund

Haydens Mutter Lesley Vogel (70) hatte bereits vor dem Tod ihrer Tochter behauptet, deren On-Off-Freund Brian Hickerson (37) habe Besitztümer verpfändet - darunter eine Vintage-Gitarre.

Die Schauspielerin war am 16. August von Hickerson und seinem Bruder leblos in ihrer Wohnung in Greenville (South Carolina) gefunden worden. Sie starb an einer versehentlichen Überdosis.

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Klitschko kämpft für Tochter

Klitschko hatte genau das befürchtet und vor Gericht beantragt, als vorläufiger Vertreter für die Vermögensinteressen seiner Tochter Kaya (11) eingesetzt zu werden. Das Mädchen ist Alleinerbin. Sollte der Ring nicht wieder auftauchen, wäre eingetreten, wovor der ehemalige Box-Weltmeister gewarnt hatte.