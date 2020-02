Guy Ritchies "Gentlemen": Cool in tödlichem Tweed

Guy Ritchies Throwback-Film "The Gentlemen" hat die coolsten Stars: Hugh Grant, Colin Farrell, Matthew McConaughey und Michelle Dockery, wie man sie noch nie gesehen hat.

Hugh Grant liebt seine schmierige Ungustl-Rolle

Drogenboss mit Eiern aus Stahl ...

... hängt am Rockzipfel seiner Frau

Britisch wie die Queen und Fußball-Hooligans

Kultige Retro-Optik, aber Rassismus von Vorgestern

"Bube Dame König grAS" und "Snatch" machten Guy Ritchie zum Ende des Jahrtausends zum coolsten britischen Regie-Export. Zwanzig Jahre lang folgten dann mehr oder wenig langweilige Blockbuster von "Sherlock Holmes" (ganz gut) bis King Arthur: Legend of the Sword (sooooo schlecht!!). Ein meisterlicher Ausreißer, der leider von der Presse verrissen wurde war nur "Codename U.N.C.L.E".Mit "The Gentlemen" schließt Ritchie an seine legendären 90er-Jahre Hits an. Wieder geht's um die britische Unterwelt, wieder geht's um Drogen, wieder freut man sich über die schrägen Charaktere, die man so nur bei Ritchie findet.Da wäre zuerst einmal Hugh Grant als schmieriger Privatdetektiv Fletcher. Er wurde vom hinterfotzigen Zeitungschef Big Dave (Eddie Marsan) angeheuert, um Drogenbaron Mickey Pearson (Matthew McConaughey) zu beschatten. Der Zeitungsfritze will den reich gewordenen Marihuana-König von London fertig machen. Doch Fletcher erpresst stattdessen den Gangster, weil er sich von ihm mehr Geld erhofft. Hugh Grant kennt man als wohlerzogenen Briten, den er immer wieder spielen muss. Einmal das schmierige Arschloch zu sein, genießt er sichtlich. Privat hasst Grant nämlich genau solche Typen.Charlie Hunnam darf der coole Leibwächter Ray sein. Er ist die rechte Hand des Drogenbosses und sein Mann fürs Grobe. Blöd nur, dass er eine Phobie gegen Dreck hat.Marihuana-König Mickey Pearson (Matthew McConaughey) war schon als US-Student aus dem Wohnwagen blitzgescheit. Dann pfiff er auf die Eliteuni und versorgt nun stinkreich ganz London mit Gras. Seine Kontakte und Geschäftspartner sind piekfeine Grafen und Herzöge, arm an Geld, aber reich an Kontakten. Mickey will sich zur Ruhe setzen, doch sobald die Unterwelt den Braten riecht, wollen sich gleich mehrere Syndikate (Chinesen, Russen, Juden) sein Imperium unter den Nagel reißen und ihn einschüchtern, erpressen oder gleich um die Ecke bringen.Mickeys einzige Schwäche ist seine Frau Rosalind (Michelle Dockery, bekannt aus "Downton Abbey"). Sie hat ihn und seine Eier fest im Griff, genau wie die Autowerkstatt, die sie leitet. Ihr kommt keiner blöd. Und falls doch, packen erst sie und dann ihr Mann die Pistole aus.Zu guter Letzt gibt es noch den "Coach", genial gespielt von Colin Farrell, der mit Vorliebe in Tweed-Jogginganzügen herumläuft. Der Boxtrainer will seinen jungen und dummen Boxern aus der Patsche helfen, nachdem die Mickey Gras geklaut haben.Guy Ritchie hat mit "The Gentlemen", bei dem für Drehbuch und Regie verantwortlich ist, einen Volltreffer gelandet. Der Film ist so britisch wie die Queen oder Fußball-Hooligans. Da tragen die Lords und die Unterschichtler Tweed, getrunken wird der beste Whisky und die Kinder der Adeligen verschwenden ihr Leben mit Crack-Rauchen und deppert sein, während die Eltern auf Fasanenjagd gehen und sich vom Drogenbaron finanziell unterstützen lassen."The Gentlemen" schließt vom Stil her an Ritchies 90er-Jahre-Erfolge an und ist auch ganz im Stil dieser Zeit gedreht. Was einerseits retro und cool ausschaut, hat andererseits auch seine Schattenseite: Die eine coole Quotenfrau im sonst rein männlichen Cast ist das Feigenblättchen hinter dem Ritchie verschämt seine altbackene Einstellung versteckt. Auch seinen Alltagsrassismus ("Chinese, Japanese, Pekinese") sollte Ritchie überdenken. Es würde den Film nicht schlechter machen, wenn Ritchie aufwachen, die Luft der 2020er schnüffeln und den unnötigen Schas weglassen würde.Nichtsdestotrotz: Wer die alten Guy Ritchie Filme liebt, für den ist "The Gentlemen" ein Muss. Und wer sie nicht kennt, sollte "The Gentlemen" anschauen und dann "Bube Dame König grAS" (Lock Stock and Two Smoking Barrels) und "Snatch - Schweine und Diamanten" besorgen. Es zahlt sich aus.