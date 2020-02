Robbie Williams: "Seit 2006 habe ich kein Handy"

Der Erfolgssänger hat sich noch nie ein Smartphone gekauft. In einem Interview verriet er, warum.

Obwohl über zwei Millionen Abonnenten Robbie Williams auf Instagram folgen, besitzt er seit 2006 kein Handy, wie er "The Guardian" verriet: "Ich bin immer am Computer, ich habe immer Wi-Fi ... Ich bin mein Handy los geworden, weil ich es einfach nicht mag."Auch was soziale Netzwerke angeht, ist der Musiker kaum selbst aktiv. "Ich habe kein Passwort für irgendwas ... sonst wäre meine Karriere schon längst vorbei. Ich sag den Leuten, was sie posten sollen, das wird dann geprüft."Doch Williams ist nicht der Einzige, der kein Handy besitzt. Auch Superstar Elton John verzichtet seit Jahren auf Mobiltelefone. Erst vergangenes Jahr meinte er zu "Radio Times": "Ich hoffe, dass die Leute weniger Zeit mit ihren Telefonen verbringen. Ich liebe die Vorteile, die die Technologie uns gegeben hat, aber nichts ist besser als eine lebhafte Konversation und ein paar große Lacher."