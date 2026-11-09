i Mucki-Hammer: Robbie lässt Muskeln spielen Instagram Popstar begeistert Fans Tourstart! Robbie zeigt sich in absoluter Bestform Robbie Williams zeigt sich zum Start seiner Australien-Tournee durchtrainiert wie nie. Der Weg zur Topform war jedoch steinig. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 08:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pünktlich zum Auftakt seiner Australien-Tour präsentiert sich der Popstar Robbie Williams in absoluter Topform. Der ehemalige Take-That-Star teilte ein Foto mit seinen Fans, das ihn mit durchtrainiertem Oberkörper zeigt.

Die Fans sind begeistert. Ein Anhänger schwärmt: "Du siehst großartig aus und bist in guter Form, Mr. Williams!" Ein anderer schreibt: "Wenn ich daran denke, wie sehr du über die Jahre gekämpft hast, macht es mich so glücklich, dich so zu sehen!"

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Wie die BILD meldet, hatte Robbie jahrelang mit seinem Gewicht zu kämpfen. 2023 gab der Sänger zu, beim Abnehmen mit Medikamenten nachgeholfen zu haben. "Schatz, ich nehme Ozempic. Na ja, etwas Ähnliches wie Ozempic", sagte er damals. Rund zwölf Kilo hatte er verloren.

Abnehmen mit Schattenseiten

Das Abnehmen hatte jedoch auch negative Folgen. Im vergangenen Jahr gab Williams zu, zeitweise so wenig gegessen zu haben, dass ihm wichtige Nährstoffe fehlten. Er erkrankte sogar an Skorbut, einer Krankheit durch starken Vitamin-C-Mangel.

Nach dem Auftakt in Adelaide stehen für den 52-Jährigen noch Shows in Melbourne, Sydney, Newcastle und Brisbane auf dem Programm. Im Anschluss reist er weiter nach Neuseeland.

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Diese Mängel scheinen jetzt endgültig beseitigt zu sein. Robbie zeigt sich erholt und voller Energie – bereit für seine Fans Down Under.