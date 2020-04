Schneidet Robert Geiss Carmen hier eine Glatze?

Ganz schön mutig: Carmen Geiss ließ sich von ihrem Robert die Haare schneiden.

Robert, was machst du mit dem Rasierer?

Das Ergebnis

Seit drei Wochen läuft Carmen mit derselben Frisur im Haus rum. Ein absolutes No-Go für Robert. Der greift jetzt daher selbst zur Schere: "Es wird langsam mal Zeit, dass die Haare abkommen und ich habe jetzt die Aufgabe, die Haare zu schneiden", verkündet er auf Instagram.Und dann setzt sich Carmen schon auf einen Sessel. Robert legt los, erlaubt sich vorher aber noch einen kleinen Scherz, in dem er den Rasierer in die Hand nimmt. Carmen findet's nicht lustig, lässt ihren Ehemann aber weiter werkeln.Und dann geht es ganz schnell: Zack, die ersten Haarsträhnen sind ab. "Nicht so viel, ne. Rooooooobert, was machst du?", schreit Carmen. Ihr Mann ist zuversichtlich: "Es sieht gut aus. Willst du den Pony auch noch schneiden?" "Nein", schreit Carmen. Das Ergebnis? Nun ja, ganz gleichmäßig sieht es nicht aus ... aber seht selbst im Video.