Robert Geiss ist gestürzt: "Ich brauche einen Arzt"

TV-Darsteller Robert Geiss ist besorgt, weil sich noch kein Arzt seine Verletzung angeschaut hat.

Autsch! Robert Geiss ist beim Skifahren in Valberg (Frankreich) gestürzt. "Ich habe mir die Wade gerissen, den Wadenmuskel. Man sieht: Hier ist alles blau. So ein Scheiß – und dann auch noch im Zeitalter von Corona, man kann nicht mal ins Krankenhaus gehen", klagt er auf Instagram.Roberts größte Sorge momentan ist, dass er keinen Arzt in Frankreicht findet. Denn bis jetzt hat sich aufgrund der Corona-Krise noch niemand die Verletzung anschauen können. "Das ist ja derzeit nicht so einfach hier in Frankreich! Ich habe jetzt meinen Chirurgen in Deutschland angerufen, um wenigstens ein Rezept für Thrombosespritzen zu bekommen."Doch er brauche viel dringender einen Arzt, erklärt Robert der "Bild"-Zeitung: "Wenn ich auf mein Schienbein drücke, dann entsteht ein richtiger Krater, das ist schon etwas beängstigend. Ich brauche jetzt mal dringend einen Arzt, der eine Thrombose ausschließt."Momentan geht der 56-Jährige auf den alten Krücken seiner Ehefrau Carmen, doch die sind ihm zu klein. "Ich bin auch noch zu blöd, auf diesen Krücken zu laufen", beschwert er sich auf Instagram.Wenigstens kann er auf seine treuen Fans zählen. Die geben ihm einige Tipps. "Der Muskel wächst von allein wieder zusammen" oder "Bein hochlegen und kühlen", heißt es unter anderem in den Kommentaren.Doch nicht alle zeigen sich begeistert von den Clips. Andere Insta-Nutzer haben überhaupt kein Mitleid mit Robert. "Tja, Gesundheit kann man sich eben nicht kaufen, Herr Geiss", kommentiert ein Follower die Clip. Ein anderer schreibt: "Lass doch einen Arzt im Heli anfliegen".