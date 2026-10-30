i Robert Geiss verrät kuriosen Spartipp. Instagram Zum Hochzeitstag Robert Geiss verrät kuriosen Spartipp Der TV-Millionär feiert mit Carmen ihren 32. Hochzeitstag. In einem Instagram-Video verrät er, wie er die Geschenkkosten niedrig halten will. Von Heute Life 30.10.2026, 20:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was schenkt man seiner Liebsten zum Hochzeitstag? Diese Frage beschäftigt Jahr für Jahr Millionen Männer. Auch Selfmade-Millionär Robert Geiss (62) macht da keine Ausnahme.

In einem Instagram-Video nimmt der 62-Jährige seine Fans bei der Suche nach dem passenden Geschenk für seine Ehefrau Carmen (62) mit. Das aus dem TV bekannte Paar feiert am Freitag seinen 32. Jahrestag.

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Laut TAG24 hat der Unternehmer bereits eine besondere Strategie entwickelt, um die Ausgaben trotz Millionen auf dem Konto gering zu halten. Mit einem Augenzwinkern teilt er diese mit seinen Fans.

Kreditkarten wegschmeißen?

"Muss ich langsam gehen, möglichst ganz langsam. Und die Kreditkarten vorher wegschmeißen. Oder sagen, ich habe gar keine dabei", erklärt Robert im Video.

Ob der Multimillionär seine Kreditkarten tatsächlich verschwinden lässt oder Carmen am Ende doch mit einem kostspieligen Geschenk überrascht, bleibt offen. "Es bleibt spannend", sagt er zum Abschluss.

Die Bilder des Tages i ?

Fest steht: Selbst nach 32 Ehejahren weiß der 62-Jährige noch genau, wie er seine Frau auf die Schippe nehmen kann.