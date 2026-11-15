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Schauspieler Robert Pattinson posiert am 5. September 2026 auf dem roten Teppich bei der Premiere des Wettbewerbsfilms „Primetime“ im Rahmen der 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig in Italien.
Schauspieler Robert Pattinson posiert am 5. September 2026 auf dem roten Teppich bei der Premiere des Wettbewerbsfilms „Primetime“ im Rahmen der 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig in Italien.
REUTERS/Yves Herman
Neuer 007

Robert Pattinson gilt als Favorit für Bond-Rolle

Der "Twilight"-Star soll den besten Deal aller Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Craig ausgehandelt haben.
Von Heute Entertainment
15.11.2026, 08:04
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Das Rätselraten um den nächsten James Bond geht in die heiße Phase. Robert Pattinson (40) wird derzeit als Spitzenreiter im Rennen um die begehrte 007-Rolle gehandelt.

Neben dem bekannten "Batman"-Darsteller sollen auch Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor und Callum Turner zu den Finalisten gehören.

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Pattinson habe sich als Favorit herauskristallisiert, wie es bei RTL.de unter Berufung auf den britischen "Guardian" heißt. Offiziell steht allerdings noch nicht fest, wer Daniel Craig (58) als Geheimagent beerben wird.

Bessere Konditionen als die Konkurrenz

Laut einem Bericht des Journalisten Matthew Belloni hätten alle Kandidaten Testverträge mit Amazon MGM Studios unterzeichnet. Pattinson soll dabei die besten Bedingungen ausgehandelt haben.

Während Lowden und O'Connor angeblich zusagen mussten, in mindestens vier Bond-Filmen mitzuspielen, wären es bei Pattinson nur drei Streifen. Außerdem würde er eine deutlich höhere Gage kassieren.

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Gerücht aus dem Pub

Für zusätzliche Verwirrung sorgte zuletzt ein Kollege von Josh O'Connor. Dieser habe "in Bierlaune" in einem Pub behauptet, dass der 36-Jährige der nächste Bond sei.

Mit der offiziellen Bekanntgabe des neuen James-Bond-Darstellers wird noch vor Jahresende gerechnet.

red, 15.11.2026, 08:04
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