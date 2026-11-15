i Robert Pattinson und Kristen Stewart wurden als Liebespaar in den "Twilight"-Filmen berühmt. Nun werden die beiden für eine animierte Netflix-Serie durch Newcomer ersetzt. IMAGO/Capital Pictures Vampir-Saga Robert Pattinson fand Twilight "ekelhaft" Der Brite spielte einst den Vampir Edward. Jetzt verrät er, warum er in Interviews immer die ekligen Szenen der Filmreihe betonte. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Robert Pattinson (38) wurde durch seine Rolle als Vampir Edward Cullen in den "Twilight"-Filmen weltberühmt. An seiner Seite spielte Kristen Stewart (36) die Rolle seiner großen Liebe Bella Swan. Doch der britische Schauspieler hatte offenbar von Anfang an ein ambivalentes Verhältnis zu der romantischen Vampir-Saga.

"In jedem Interview, das ich zu Twilight gegeben habe, habe ich die Plazenta-Szene in den Vordergrund gerückt", erinnerte sich der Schauspieler. Dabei beschränkte er sich keineswegs auf diesen einen Moment: "Jedes Element, das ich als eklig darstellen konnte, habe ich immer wieder hervorgekehrt und ausgeschmückt."

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Wie Promiflash unter Berufung auf IndieWire berichtet, hatte Pattinson allerdings wenig Einfluss auf die Außenwahrnehmung der Filme. "Aber Sie wissen ja, dass man als einzelner Mann nicht gegen die ganze Marketingabteilung antreten kann, die sagt: Das ist eine romantische Odyssee, das ist wunderschön!", erklärte er.

Twilight immer "ziemlich schräg" gefunden

Robert Pattinson machte auch deutlich, dass er die Filme nie so sah wie die Marketingabteilung. "Und um ehrlich zu sein, fand ich auch Twilight schon immer ziemlich schräg. Es ist die Vermarktung, die es zum Mainstream gemacht hat", stellte er klar.

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Mit seiner Rolle als Edward Cullen gelang dem Briten einst der internationale Durchbruch. Später übernahm er Rollen in Projekten wie "The Batman", "Tenet", "Der Leuchtturm" und "High Life". Während Robert längst andere Wege eingeschlagen hat, wird das "Twilight"-Universum weiter ausgebaut - Lionsgate hat eine Serien-Adaption für zwei Staffeln angekündigt.