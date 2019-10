Robert Pattinson musste schon wieder masturbieren

Für seine Rolle im Film "Der Leuchtturm" ließ der Schauspieler alle Schamgrenzen fallen.

Der 33-Jährige spielt in dem neuen Thriller, der am 28. November in die deutschen Kinos kommen soll, die Rolle des Ephraim Winslow, der als neuer Gehilfe des erfahrenen Leuchtturmwärters Thomas Wake anfängt. Obwohl dieser sich eigentlich mit seinem Lehrling bei den Schichten abwechseln soll, lässt der alte Seemann seinen jungen Kollegen nicht zum Leuchtsignal in die Spitze des Turmes – Ephraim muss stattdessen alle niederen Arbeiten verrichten.Während die Spannungen zwischen den beiden Männern immer mehr zunehmen, gibt es aber auch immer wieder Momente tiefster Intimität. Vor allem, wenn viel Alkohol fließt. Als die vier Wochen dann endlich vorüber sind, zieht ein schlimmer Sturm auf, der das Verlassen der Insel unmöglich macht.Im Film gibt es eine recht deutliche Szene, in der sich Pattinson in seiner Rolle selbst befriedigen musste und wie er nun verriet, war die für sein Empfinden furchtbare Szene sogar die erste, die er am Set drehen musste. "Es ist immer schön, wenn man mit etwas Krassem als Eröffnung einsteigt und ich habe beim ersten Take wirklich alles gegeben. Es war ganz anders als in den Proben und ich konnte sehen, dass Robert Eggers danach ein wenig geschockt war", erklärt der Schauspieler gegenüber der 'New York Times'. Da ihm aber niemand gesagt habe aufzuhören, habe er einfach die Richtung beibehalten.Außerdem sprach er an, dass diese Szenen langsam Überhand nehmen würden, immerhin sei dies der vierte Film in Folge. "Ich höre gar nicht mehr auf zu masturbieren. Ich habe das in 'High Life' gemacht, ich habe das in 'Smoking Gun' gemacht und in 'The Devil All The Time'. Mir ist es erst beim vierten Mal so richtig aufgefallen".