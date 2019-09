Robin Thicke und Verlobte in Autounfall verwickelt

In Malibu stießen am Wochenende zwei Autos zusammen. Im SUV-Wagen saßen US-Sänger Robin Thicke und seine Verlobte.

Robin Thicke ("Blurred Lines") und seine Verlobte April Love Geary hatten in der Nähe von Point Dume und Zuma Beach auf dem Pacific Coast Highway einen Unfall. Ihr Luxus-SUV war mit einem anderen Wagen, indem sich junge Leute befanden, kollidiert.Wie "TMZ" berichtet, saß April am Steuer, Robin war Beifahrer.Ein Überschlag sei nur knapp verhindert worden. Verletzt wurde niemand. Sowohl dem Sänger und seiner Freundin als auch den Passagieren des anderen Autos soll es gut gehen. Bereits kurz nach dem Unfall machte ein kurzes Video die Runde , in dem man Robin dabei sehen kann, wie er Teile seines Autos von der Straße sammelt und den Verkehr zu managen versucht.Der Musiker selbst hat sich zu dem Vorfall, zum Unfallhergang und den entstandenen Schäden noch nicht geäußert.(lm)