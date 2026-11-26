i Modernes Elektroauto pixabay.com Autonome Zukunft Robotaxis fahren fahrerlos durch San Francisco Lucid-Elektroautos kurven völlig fahrerlos durch die Straßen der US-Metropole. Ab 2027 sollen Fahrgäste einsteigen können. Von Technik Heute 26.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In San Francisco gehört die Zukunft des Fahrens bereits zum Alltag: Die autonomen Robotaxis von Lucid Motors sind nun ohne jeden Sicherheitsfahrer an Bord unterwegs. Gemeinsam mit den Partnern Nuro und Uber testet der Hersteller den elektrischen Lucid Gravity als vollautonomes Taxi.

Die Flotte umfasst aktuell über 100 Fahrzeuge. Sie wurden von Nuro mit modernster Technik ausgestattet - darunter die Software Nuro Driver sowie Kameras, Lidar- und Radarsensoren. Die Daten verarbeitet ein Nvidia-Rechner.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ab Anfang 2027 sollen die Robotaxis auch tatsächlich Fahrgäste befördern dürfen, berichtet heise.de. Neben San Francisco laufen bereits Tests in Houston und auf einem geschlossenen Gelände in Las Vegas.

Weltweiter Ausbau geplant

In Houston soll der kommerzielle Betrieb Mitte kommenden Jahres starten. Der Fahrdienstleister Uber hat bereits angekündigt, seine Flotte mit Tausenden solcher autonomer Lucid-SUVs aufzustocken.

Die Bilder des Tages i ?

Die Level-4-Technologie ermöglicht es den Fahrzeugen, unter bestimmten Bedingungen komplett ohne menschliche Eingriffe auszukommen. Die Partnerschaft zwischen Lucid, Nuro und Uber gilt als einer der ambitioniertesten Vorstöße im Bereich autonomer Mobilität.