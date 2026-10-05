i Sass Jordan IMAGO/ZUMA Press Wire "Unvergleichliche Kraft" Trauer um Rock-Legende! Sass Jordan mit 65 gestorben Die kanadische Rocksängerin Sass Jordan, bekannt durch Hits wie "Make You A Believer", ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Musikwelt trauert um eine kraftvolle Stimme. Die kanadische Rocksängerin Sass Jordan ist am 2. Oktober im Alter von 65 Jahren verstorben. Die Künstlerin starb im Kreise ihrer liebevollen Familie, wie Angehörige auf Instagram bekanntgaben.

Im Gedenken an die verstorbene Musikerin schrieben ihre Angehörigen: "Sie bleibt in unseren Herzen, eine unvergleichliche Kraft der Natur. Eine unersetzbare Körperlichkeit des Lichts und der Freude!" Die Todesursache wurde nicht bekanntgegeben.

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Wie TAG24 berichtet, hatte Jordan zuletzt mehrere Konzerte abgesagt. Das berichtete bereits die kanadische Zeitung "The Globe and Mail".

Karriere und Erfolge

Sarah "Sass" Jordan wurde in Großbritannien geboren und wuchs im kanadischen Montreal auf. Ende der 1980er-Jahre gelang ihr der musikalische Durchbruch. 1989 erhielt sie den renommierten Juno Award als vielversprechendste Nachwuchssängerin.

1992 erschien ihr Album "Racine", das sich 20 Wochen lang auf Platz 1 der Billboard-Charts hielt. Zu ihren bekanntesten Songs zählen "Make You A Believer" und "So Hard".

Zusammenarbeit mit Rock-Größen

Im Laufe ihrer Karriere arbeitete Jordan mit Bands wie AC/DC, Aerosmith, den Rolling Stones und Van Halen zusammen und teilte mit ihnen die Bühnen. Von 2003 bis 2008 war sie zudem als Jurorin bei "Canadian Idol", dem kanadischen Pendant zu DSDS, tätig.

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Sie hinterlässt ihren Ehemann Derek Sharp, ihre Tochter Stella, ihre Stieftochter Brianne und ihren Bruder Daniel.