Rod Stewart schockt mit Nazi-Gruß und schlägt zu

Ein Video zeigt den britischen Sänger mit der Reibeisen-Stimme Rod Stewart (75), wie er auf einen Security-Mann losgeht.

Seit über 50 Jahren ist Rod Stewart einer der weltweit erfolgreichsten und beliebtesten Musiker ("Sailing", "Do ya think I'm sexy"), 2016 wurde er von Queen Elizabeth II zum Ritter geschlagen. Doch jetzt macht der 75-Jährige mit einem Verhalten auf sich aufmerksam, das so ganz und gar nicht einem "Sir" entspricht.Videoaufnahmen, die offenbar vom Silvesterabend stammen, zeigen Stewart, edel gekleidet in einem goldenen Dinner-Jacket, vor dem Breakers Palm Beach Resort in Florida. Als ihm offenbar der Security-Mitarbeiter den Zugang zum Kinderbereich verwehrt, schlägt der 75-Jährige blitzschnell mit einem linken Haken zu.Es kam zu einer Rangelei, in dessen Verlauf auch Stewarts 39-jähriger Sohn Sean seine Fäuste sprechen ließ. Wie die "Daily Mail" jetzt berichtet , soll Stewart zuvor noch dabei zu sehen sein, wie er einen offenbar ironischen Hitler-Gruß zeigt und zwei Finger auf seine Oberlippe legt, um ein Hitlerbärtchen zu imitieren.Der geschlagene Security-Mann will Rod Stewart und seinen Sohn jetzt verklagen. Der "Rock'n Roll Hall of Famer" wird wahrscheinlich zur Zahlung eines Bußgeldes verurteilt werden.