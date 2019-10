Überflutung vor der Manner-Fabrik in Wien

Unfall in der Manner-Fabrik in Wien-Ottakring.

"Süße" Flut bei der Manner-Fabrik in Wien-Ottakring. Weil der Schlauch eines Tankwagens plötzlich platzte, strömten 300 Liter Glukosesirup auf die Straße.

Ein 60-jahriger Lkw-Lenker belieferte am Montag die Manner-Fabrik in der Wichtelgasse (Wien-Ottakring) mit Glukosesirup. Dabei pumpte er uber einen Schlauch die Flussigkeit in die dafur vorgesehenen Tanks. Plotzlich platzte der Schlauch und geschatzte 300 Liter Glukosesirup liefen auf den Gehsteig und auf die Fahrbahn aus.Ein 53-jahriger Motorradlenker rutschte auf der klebrigen Flüssigkeit aus und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Der Mann wurde mit Prellungen und einer Rissquetschwunde von der Berufsrettung Wien versorgt.Auch ein abgestelltes Fahrzeug wurde durch den Glukosesirup beschadigt. Die Straße wurde durch Einsatzkräfte der MA48 gesäubert, die Schnitten-Produktion ist durch den Vorfall zum Glück nicht gefährdet.