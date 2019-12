Roland Düringer musiziert "Auf dem roten Stuhl"

Am 8. Dezember geht die beliebte Live-Adaption des gleichfals beliebten YouTube-Kanals "Auf dem roten Stuhl" in die nächste Runde.

Um 11 Uhr vormittags nimmt Kabarett-Legende Roland Düringer auf der Bühne des Stadtsaals auf der Mariahilferstraße im 6. Wiener Gemeindebezirk am roten Stuhl platz, um dort mit seinem Gastgebern, dem YouTuber Bernhard Egger, den wichtigen Fragen des Lebens nachzugehen.In einem kurzen Facebook-Teaser witzelten die beiden bereits über den Verbleib der Klimperkugeln in Düringers Bart. Diese und andere brennende Themen wie jene nach dem neuen Kabarett-Programm "African Twinis" werden in gewohnt witziger Art und Weise diskutiert. In der zweite Programmhälfte wird wie immer musiziert. Roland Düringer darf sich dann den Bass umschnallen, um gemeinsam mit dem Proifischlagzeuger Egger und weiteren Mitmusikern für Stimmung zu sorgen.