Rollstuhlfahrer läuft dank Exoskelett durchs Ziel

Markus Scheucher sitzt im Rollstuhl. Dank eines wahren Wunders der Technik konnte er bei "Fit for Brain"-Run in Wien trotzdem durchs Ziel laufen.

Die moderne Ingenieurskunst macht es möglich, dass selbst Menschen im Rollstuhl wie Markus Scheucher Grenzen überwinden und wieder laufen können.Dank eines sogenannten Exoskeletts, eine Art Anzug in den er hineinschlümpft und der ihm erlaubt, seine Füße mechanisch zu bewegen, nahm er am "Fit for Brain"-Run in Wien teil.Rund einen Kilometer legte der Rollstuhlfahrer zurück, ganz aus eigener Kraft. Physiotherapeut Rupert Preißler ging hinter ihm her und überwachte die Funktionen des Apparats.Wie aus einem Science-Fiction-Film oder aus Marvels "Iron Man" mutet der Anzug an. Weltweit gibt es mehrere Entwickler die an verschiedenen Modellen arbeiten, die Entwicklung schreitet rasant voran.