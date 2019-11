Rollstuhlfahrer verlässt Pflegeheim, stürzt in Bach

Im Bezirk Steyr-Land ist es am Samstag zu einem Rettungseinsatz gekommen. Ein 68-Jähriger war mit seinem Rollstuhl über eine Böschung in den Sierningerbach gefallen.

Ein Bewohner des Alten- und Pflegeheim Sierning verließ gegen 12.00 Uhr das Pflegeheim und fuhr mit einem Rollstuhl auf der Steyrerstraße in Richtung Neuzeug.Auf der Gemeindestraße kam er dann nach links von der Straße ab und stürzte mit dem Rollstuhl über eine etwa drei Meter hohe, steil abfallende Böschung in den Sierningerbach.Ein Anrainer und eine Passantin bemerkten den Unfall und eilten dem Mann sofort zu Hilfe. Gemeinsam gelang es ihnen, den 68-Jährigen wieder in den Rollstuhl zu setzen.Zudem verständigten sie auch die Einsatzkräfte. Der Mann wurde von der Feuerwehr mit Steckleitern über die Böschung auf die Straße befördert und der Rettung übergeben.Der 68-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. Er war unterkühlt und wurde zur weiteren Untersuchung in das Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert.