WWE-Star Roman Reigns im Main-Event von Wien

Roman Reigns bekam es schon bei Hell in a Cell mit Erick Rowan zu tun (Bild (c) WWE) Bild: zVg

In knapp einem Monat gastieren die Stars der WWE in der Wiener Stadthalle! Die Show am 11. November bildet den Auftakt für eine kurze Europa-Tour durch Österreich und Deutschland. Schon jetzt wurden die Main-Events fixiert!