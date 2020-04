Ron Holzschuh: RTL verliert beliebten Star

Seriendarsteller Ron Holzschuh ist im Alter von nur 50 Jahren verstorben. Seit 2019 war er Mitglied im Cast der beliebten TV-Serie "Alles was zählt".

In der Rolle des Eislauf-Produzenten Niclas Nadolny spielte sich der 1969 in Zwickau geborene Darsteller Ron Holzschuh in die Herzen des Fernsehpublikums. Seit 2019 war Holzschuh Teil des Ensembles der erfolgreichen RTL-Serie "Alles was zählt". Die Nachricht vom Tod des Schauspielers erschüttert Kollegen und Freunde gleichermaßen: Ron ist im Alter von nur 50 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.Holzschuh, der sich vor allem als Darsteller in erfolgreichen Daily-Soaps wie "Verbotene Liebe", "Unter uns" oder "Anna und die Liebe" einen Namen machte, wirkte neben seiner TV-Tätigkeit auch in zahlreichen Theater- und Musicalproduktionen mit. Neben seiner Schauspielkarriere arbeitete Holzschuh auch als Coach unter anderem im Bereich Atmung und Klangbildung und unterstützte dadurch auch andere Künstler und Leistungssportler.