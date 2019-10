Ronaldo will nur in den wichtigen Matches spielen

Superstar Cristiano Ronaldo hadert mit seinem Alter, will kürzer treten und spricht offen über sein nahendes Karriereende.

Flutlichter und Champions-League-Hymne in Turin. Mit Lokomotive Moskau ein vermeintlicher Außenseiter zu Gast. Die Umstände sind wie geschaffen für Cristiano Ronaldo. An solchen Abenden hat der Portugiese schon unglaubliche 127 Treffer gesammelt. Beim Stand von 0:0 senkt sich eine Flanke ideal, Ronaldo steht vor dem leeren Tor.Einen Augenblick später reiben sich 39.000 Zuschauer verdutzt die Augen. Der Superstar hatte den Ball aus kurzer Distanz in die Wolken geschossen. Für die Tore beim 2:1-Heimsieg musste dieses Mal Paulo Dybala sorgen.Ronaldo ist immer noch einer der besten Fußballer des Planeten. Er ist immer noch der vermutlich schillerndste Star seines Sports. Szenen wie diese, so ungewohnte Momente, in denen Ronaldo menschlich wirkt, scheinen in den letzten Monaten häufiger zu werden.Sind die Tage der lockeren Hattricks gezählt? In der Serie A hält Ronaldo nach sieben Runden bei vier Treffern, einer davon aus einem Elfmeter. Damit ist er immer noch Juves Top-Torschütze. Verglichen mit seinen astronomischen Werten vergangener Tage ist diese Zahl aber Zeugnis einer absteigenden Formkurve. In der Liga haben acht Spieler bessere Werte. Lazios Ciro Immobile hält gar schon bei zehn Toren.Einerseits scheint ihm das System von Trainer Maurizio Sarri nicht auf den Leib geschneidert zu sein. Andererseits zeigt Ronaldo erste Abnutzungserscheinungen nach rund 17 Jahren Profi-Fußball. Der fünffache Weltfußballer erkennt selbst: Der Zahn der Zeit nagt an seiner beispiellosen Karriere.In einem Interview mit "France Football" wählt der 34-Jährige offene Worte. "Wenn's nach mir ginge, würde ich nur die wichtigen Partien spielen", lässt Ronaldo aufhorchen. "Nationalmannschaft und Champions League. Das ist die Art von Spielen, die mich motiviert, wo es um alles geht, wo man unter Druck steht." Zur Erinnerung: Sein Juve-Vertrag läuft noch bis 2022."Es ist immer schön, wenn sie sagen, ich wäre der Beste, ein fantastischer Spieler. Ich höre das alles gerne, aber es macht mir nichts aus, dass das alles vorbei sein wird, wenn ich meine Karriere beende.""Ich habe mich in den letzten fünf Jahren mit dem Gedanken angefreundet, mich außerhalb des Fußballs zu sehen. Wer weiß, was im nächsten oder übernächsten Jahr passiert. Ich liebe den Fußball noch immer. Ich liebe es, die Fans und die, die Ronaldo lieben, zu unterhalten. Das Alter spielt keine Rolle, es geht nur um die Mentalität."