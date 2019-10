Ronaldo schießt die schlechtesten Freistöße

Cristiano Ronaldo galt jahrelang als gefürchteter Freistoß-Schütze. Seit dem Wechsel zu Juventus ist das Visier des Superstars allerdings schlecht eingestellt.

Scharf und platziert – so sieht der typische Freistoß von Cristiano Ronaldo aus. Zumindest bis vor einem Jahr. Denn seit der 34-Jährige in Italien kickt, versenkte er keinen einzigen ruhenden Ball.28 Mal versuchte es "CR7" aus der Distanz. 19 Versuche landeten in der Mauer, sieben parierte der Goalie, zwei Schüsse verfehlten ihr Ziel.Laut der spanischen Zeitung "Marca" ist Ronaldo damit der momentan schlechteste Freistoß-Schütze der Serie A.Doppelt bitter für den Portugiesen: Mit Miralem Pjanic ist auch der Beste ein Spieler von Juventus. Der Bosnier hält bei 15 Freistoß-Goals.