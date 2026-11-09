i Fußball-Star Cristiano Ronaldo tritt aus Portugals Nationalteam zurück. X/Screenshot Hollywood ruft Damit hat keiner gerechnet! Ronaldo wird Filmproduzent Cristiano Ronaldo wagt den Sprung ins Filmgeschäft. Mit Chris Hemsworth und Matt Damon produziert er seine erste Action-Komödie. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo (41) hat auf dem Fußballplatz fast alles gewonnen. Nun startet der Superstar auch in Hollywood durch. Gemeinsam mit "Kingsman"-Regisseur Matthew Vaughn (55) hat er die Film- und TV-Firma "Ur Marv" gegründet.

Ihr erstes gemeinsames Projekt ist die Action-Komödie "Stuntnuts". Mit dabei sind große Namen wie "Thor"-Star Chris Hemsworth (43), Oscar-Preisträger Sam Rockwell (58) und Hollywood-Legende Matt Damon (56).

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Wie Bild.de berichtet, soll der Film beim American Film Market erstmals dem Fachpublikum präsentiert werden. In der Handlung geht es um zwei begabte Stunt-Profis, die bei einem Hollywood-Blockbuster anheuern, um mit dem Geld ihr lokales Fitnessstudio zu retten.

Echte Stunt-Profis spielen die Hauptrollen

Die wahren Stars des Films sind tatsächlich echte Stunt-Profis: Bobby Holland Hanton (42) ist seit Jahren Chris Hemsworths Double, Greg Townley (30) sprang für Tom Holland in "Spider-Man" ein. Dazu kommen Paul Lowe (73, "Harry Potter", "Game of Thrones") und Haruka Oshima (35, "Keine Zeit zu sterben", "Matrix").

Echter Unfall wurde in den Film integriert

Hinter den Kulissen wurde aus der Filmaction bitterer Ernst. Stuntman Greg Townley stürzte einige Monate vor den Dreharbeiten bei einer Produktion von einem Wasserturm und brach sich an drei Stellen das Rückgrat. Die schwere Verletzung verzögerte die Dreharbeiten um Monate.

Später wurde Townleys echter Unfall sogar in den Film integriert – ein Zeichen dafür, welchen Preis die oft unsichtbaren Action-Helden Hollywoods für ihren Job riskieren.

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Für Ronaldo dürfte "Stuntnuts" erst der Anpfiff seiner Hollywood-Karriere sein. Der Fußball-Superstar arbeitet bereits an weiteren Film- und TV-Projekten.