Star-Investor Ronny Pecik wird neuer Immofinanz-Chef. In der Branche hat sich Pecik durch spektakuläre Investitionen einen Namen gemacht.

Star-Investor Ronny Pecik wird neuer Chef der Immofinanz. Das vermeldet "Die Presse" unter Berufung auf eine mit der Entscheidung vertraute Person. Damit wird das Unternehmen in Zukunft von jenem Mann geführt, der der größte Aktionär der Immofinanz ist.Die Entscheidung wird in der Branche als Knalleffekt gewertet. Wie "Die Presse" schreibt, hat der der Aufsichtsrat der Immofinanz Pecik zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Eine Bestätigung der Personalentscheidung wird "in Kürze" erwartet.Bekannt ist Pecik in der Branche vor allem wegen seiner spektakulären Geschäfte. So kauften er und sein Partner Anteile von über zehn Prozent an beiden Rivalen Immofinanz und S Immo. Die Immofinanz musste reagieren, da der bisherige CEO Oliver Schumy das Unternehmen am 18. März kurzfristig und unerwartet verlassen hatte.