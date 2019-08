Rosen-Poesie im Wiener Volksgarten

Für die Rosen im Volksgarten kann man eine Patenschaft übernehmen und sich dort mit Sprüchen für die Liebe und die Geliebten verewigen.

Die Österreichischen Bundesgärten verwalten und pflegen sieben der ehemaligen kaiserlichen Habsburger Gärten in Wien und Innsbruck. In den verschiedenen Gärten gibt es zum Teil Spezialgärten.



Die Bundesgärten umfassen Schlosspark Schönbrunn, Augarten, Belvedere, die Hofburggärten in Wien sowie Hofgarten und Schlosspark Ambras in Innsbruck. Die sieben Gärten gehören zu den wertvollsten Gärten und sind denkmalgeschützt. Sie sind 1918/1919 als Bundesgärten in das Eigentum der Republik Österreich gegangen.



Im Wiener Volksgarten findet man einen der schönsten Plätze Wiens, den Rosengarten. Bei Touristen äußerst beliebt und ein Selfie-Hotspot schlechthin, ist es selbst vielen Wienern nicht bekannt, dass für die zahlreichen Rosen Patenschaften für dessen Pflege übernommen werden können Als Gegenleistung erhalten die Paten auch die Möglichkeit Botschaften an ihre Liebsten zu verewigen.Wer sich die Zeit nimmt und sich durch die zahlreichen Schilder liest, erlebt so manche Überraschung. Etwa eine Widmung an die bekannten Wiener Cafè-Besitzer vom Hawelka oder einen Rosenstrauß von Opernsänger Jonas Kaufmann. Neben den zahlreichen Widmungen in französisch, italienisch, arabisch oder auch chinesisch findet man vor allem viele "Danke"-Schilder. Ein kleines "Danke" an die Mutter, den Vater, die Großmutter, oder die liebende Ehefrau, den Ehemann. Mancher Rosenstrauß dient als Geburtstagsgeschenk, andere als Abschiedsgeschenk. Es ist wie ein Spaziergang durch viele Erinnerungen - manche sind traurig, manche unterhaltend, andere einfach schön.(no)