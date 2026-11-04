i Handy-Sicherheit mit Schutzschild und Schloss pixabay.com Apple warnt vor Trackern Rote Lupe am iPhone: Auf diesen Hinweis achten Wenn auf deinem iPhone eine Meldung mit einer roten Lupe erscheint, solltest du sofort handeln. Dahinter kann sich ein Stalker verbergen. Von Technik Heute 04.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das iPhone kann dich vor unerwünschter Überwachung schützen. Wenn ein unbekannter AirTag oder ein anderer Bluetooth-Tracker über längere Zeit in deiner Nähe erkannt wird, zeigt das Gerät eine Warnung mit einer roten Lupe an.

Die Meldung "AirTag bewegt sich mit dir" bedeutet, dass sich ein fremder Tracker mit dir mitbewegt. Das kann darauf hindeuten, dass dir jemand einen AirTag untergeschoben hat, um deinen Standort zu verfolgen.

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Doch nicht jede Warnung bedeutet automatisch Gefahr, wie CHIP berichtet. Möglicherweise hast du dir einen Gegenstand von jemandem ausgeliehen, an dem ein AirTag befestigt ist. Oder ein Familienmitglied hat versehentlich einen Tracker in deiner Nähe zurückgelassen, etwa einen Schulrucksack im Auto.

So findest du den versteckten Tracker

Erhältst du eine solche Meldung, kannst du den AirTag einen Ton abspielen lassen, um ihn leichter zu orten. Mit der Funktion "In der Nähe suchen" zeigt dir dein iPhone zusätzlich die Entfernung und Richtung zum Tracker an.

Damit dein iPhone solche Warnungen überhaupt anzeigt, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: aktivierte Ortungsdienste und Bluetooth sowie eingeschaltete Tracking-Mitteilungen. Außerdem sollte das Gerät mit einer aktuellen iOS-Version laufen.

Tracker deaktivieren

Hast du den AirTag gefunden, kannst du ihn ganz einfach deaktivieren. Die Batterie lässt sich herausnehmen, indem du die Metallplatte auf der Unterseite gegen den Uhrzeigersinn drehst.

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Bei ernstem Verdacht auf Stalking solltest du die Polizei kontaktieren. Apple speichert die Seriennummer des AirTags, die bei der Ermittlung des Besitzers helfen kann.