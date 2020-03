Rotes Kreuz NÖ geht mit HENRI.FM auf Sendung

Das Rote Kreuz NÖ startet gemeinsam mit dem Jugend-Rotkreuz das Radioprojekt HENRI.FM. Das Programm soll vor allem Kindern und Jugendlichen die Zeit am Wochenende vertreiben.

Für Unterhaltung mit viel Tipps, Tricks und spannenden Themen, sorgt das neue Radio-Programm HENRI.FM ab diesem Wochenende in NÖ live: Präsident des Roten Kreuz NÖ, Josef Schmoll erklärt: "Mit Henri.FM richten wir uns an Kinder und Jugendliche, um ihnen die Zeit zu Hause kurzweiliger zu gestalten." Aber auch für Erwachsene soll das Programm interessant sein.Dafür hat sich das schnell zusammengestellte Programm-Team viel Mühe gegeben. Ziel ist es, mit dem Projekt Abwechslung ins Wochenende von Herr und Frau Niederösterreicher zu bringen. Ab dem heutigen Samstag, soll HENRI.FM jedes Wochenende 48 Stunden lang auf Sendung gehen. Live-Programm gibt es am Samstag und Sonntag von 6.00-18.00 Uhr, danach wird Musik gespielt. Mithören kann man über diesen Webplayer."Innerhalb kurzer Zeit haben wir einen kompletten Sendeplan für das Wochenende zusammengestellt. Damit können wir den ganzen Tag abwechslungsreiches Programm liefern, " meint auch HENRI.FM Programmchef Paul Sihorsch. Das Projekt wird gemeinsam vom Roten Kreuz NÖ und dem Jugend-Rotkreuz realisiert und konnte dank vieler engagierter Freiwilliger schnell geplant und umgesetzt werden. Zu hören sein werden Mitarbeiter des Roten Kreuz, Jugend-Rotkreuz, Künstler, wie Kabarettist Pepi Hopf, aber auch Kindertheater vom Team Sieberer.