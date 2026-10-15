i "Mel's Drive In" gilt als letztes Wahrzeichen der Route 66. Pexels / KJ Brix Drive-In in Gefahr Route 66: Ikonische Sehenswürdigkeit vor dem Abriss Das legendäre "Mel's Drive-In" am Ende der Route 66 soll einem Wohnhaus weichen. Denkmalschützer kämpfen um den Erhalt. Von Heute Life 15.10.2026, 14:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Route 66 zählt zu den berühmtesten Straßen der USA und endet in Santa Monica, Kalifornien. Dort steht das "Mel's Drive-In", ein Diner aus dem Jahr 1959, das als letztes Wahrzeichen der historischen Straße gilt.

Nun soll es abgerissen werden, um Platz für ein achtstöckiges Wohnhaus zu schaffen.

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Wie zwei Denkmalschutzvereine berichten, wurde das Lokal für den Denkmalstatus nominiert. Sollte die Denkmalkommission dem Antrag zustimmen, könnte der Abriss verhindert werden. Die Eigentümerin hat jedoch bereits einen Bauantrag bei der Stadt eingereicht.

Wie die Los Angeles Times berichtet, prüft die lokale Baubehörde automatisch das Baujahr, wenn ein Abrissantrag gestellt wird. Bei Gebäuden, die älter als 40 Jahre sind, muss der Eigentümer mindestens 75 Tage auf eine Genehmigung warten.

Googie-Architektur als Kulturerbe

Den Denkmalschützern zufolge ist "Mel's Drive-In" eines der bedeutendsten Beispiele für Googie-Architektur in Santa Monica. Diese Stilrichtung der 1950er-Jahre zeichnet sich durch Neonschriftzüge und geschwungene Dächer aus und ist heute selten geworden.

"Hier geht es nicht darum, ein modernes Restaurant zu retten, sondern darum, wirklich wichtige Googie-Architektur zu bewahren", erklärte Nina Fresco, Vizepräsidentin der Santa Monica Conservancy.

Die Route 66 selbst wurde 1926 eröffnet und verband über rund 3.900 Kilometer Chicago mit der Pazifikküste. Sie ist Symbol für amerikanische Reisefreiheit und ein Magnet für Touristen aus aller Welt. Seit 1985 ist sie jedoch kein offizieller Bundes-Highway mehr.

Zukunft weiterhin ungewiss

Die Immobilienfirma, die das Grundstück 2020 gekauft hat, bot es später für 26 Millionen Dollar an. Im Bauantrag gibt sie an, dass keine historischen oder kulturellen Ressourcen auf dem Areal bekannt seien.

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Denkmalschützerin Fresco hält einen Kompromiss für möglich: Der geplante Neubau könnte um das alte Diner herum gebaut werden.