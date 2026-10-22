i J.K. Rowling sorgt wieder für Aufsehen. X/jk_rowling; REUTERS/Maja Smiejkowska Trotz Morddrohungen! J.K. Rowling legt sich erneut mit Trans-Aktivisten an Sechs Jahre nach ihrer umstrittenen Stellungnahme meldet sich J.K. Rowling erneut zu Wort – und berichtet von Morddrohungen gegen sich. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling hat einen neuen Aufsatz veröffentlicht, in dem sie ihre kritischen Ansichten zum Transaktivismus erneuert. Ihre Überzeugungen hätten sich nicht verändert, die Umstände jedoch schon, schreibt die 60-Jährige.

In dem Essay kritisiert sie, dass ein Mann, der sich als Frau bezeichnet, nach der vorherrschenden Strömung des Transaktivismus "buchstäblich eine Frau" sei und überall als solche behandelt werden müsse – auch in Umkleiden, bei Preisen für Frauen und im Strafvollzug.

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Laut RTL.de räumt Rowling allerdings ein, dass es "zweifellos" schutzbedürftige Transpersonen gebe. Eine Benachteiligung bei der Wohnungs- oder Jobsuche lehne sie ab. Den aktuellen Transaktivismus bezeichnet sie als "durch und durch elitär".

Harry-Potter-Stars distanzieren sich

Die Autorin berichtet von einer Flut an Mord-, Vergewaltigungs- und Folterdrohungen gegen sie. Dennoch werde sie sich "weiterhin zu Wort melden" und ihr Geld einsetzen, um Frauen zu helfen.

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Die Hauptdarsteller der "Harry Potter"-Filme – Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint – haben sich bereits vor Jahren von Rowling distanziert. Radcliffe schrieb damals in einem offenen Brief: "Wir sollten Transgender-Personen nicht für ungültig erklären." Grint betonte: "Transfrauen sind Frauen. Transmänner sind Männer."