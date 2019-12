So trauert Bandkollege Per um Roxette-Frontfrau Marie

Die Trauer um Roxette-Frontfrau Marie Frederiksson sitzt tief. Berührend sagt ihr Bandkollege und Freund Per Gessle auf Social Media Adieu.

Berührender Abschied

Eine ganz besondere Musikerin

Per Gessle und Marie Frederiksson schrieben als Roxette international Musikgeschichte. Mit unvergessenen Hits wie "It Must Have Been Love", "Joyride" oder "The Look" begeisterten sie ein Millionenpublikum.Die beiden Künstler waren aber nicht nur Bandkollegen, sondern auch langjährige Freunde. Auf Social Media nahm Per berührend Abschied von seiner Weggefährtin, die am Montag 9. Dezember den Kampf gegen einen Gehirntumor verloren hat.„Die Zeit vergeht so schnell", beginnt Per seine letzten Zeilen an Marie. "Es ist noch nicht lange her, dass wir Tage und Nächte in meinem kleinen Apartment in Halmsted verbracht haben, wo wir Musik hörten, die wir liebten, und unmögliche Träume miteinander teilten. Und welchen Traum konnten wir schließlich miteinander teilen!"Bewegend bedankt sich der Roxette-Sänger bei seiner Freundin und schließt mit: „Danke, Marie, danke für alles! Du warst eine ganz besondere Musikerin, eine Sängerin auf einem Niveau, das wir kaum wieder erleben werden. Du hast meine schwarz-weißen Lieder mit den schönsten Farben ausgemalt".