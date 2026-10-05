i Roxy Music mit dem charisamtischen Frontmann Bryan Ferry zählten in den frühen 1970er-Jahren zu den wegweisenden Pionieren des Glam-Rocks und Art-Rocks. IMAGO/Avalon.red Glam-Rocker ganz akustisch Roxy Music: 50 Jahre verschollenes Demo aufgetaucht Roxy Music und Bryan Ferry bringen eine bisher unveröffentlichte, akustische Demo-Version ihres Hits "Pyjamarama" heraus. Von Jochen Dobnik 05.10.2026, 20:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Roxy Music hat eine bisher unbekannte Demo-Version und die erste Aufnahme ihres 1973er-Hits "Pyjamarama" präsentiert.

Diese Fassung, die mehr als 50 Jahre lang ungehört blieb, zeigt Frontmann Bryan Ferry nur mit Gesang und Akustikgitarre.

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Die Aufnahme wird Teil der umfassenden 3CD+DVD Super Deluxe Edition von „For Your Pleasure“, die ab dem 6. November erhältlich ist.

Schon in dieser minimalistischen Version ist "Pyjamarama" sofort erkennbar – mit markanten Gitarrenakkorden und improvisiertem Gesang von Ferry.

Wie "Classic Pop" berichtet, handelt es sich um Ferrys ersten Song, den er auf der Gitarre geschrieben hat. Die Deluxe Edition bietet zudem zahlreiche Demos, Outtakes, Live-Aufnahmen sowie ein 116-seitiges Buch mit exklusivem Archivmaterial.

Besondere Einblicke in den Entstehungsprozess

Gitarrist Phil Manzanera erinnert sich: „Bryan war darauf aus, eine Gitarre zu spielen – worauf ich natürlich dachte: 'Oh Christ.' Aber ich sagte: 'Ich zeige dir, wie du die Gitarre stimmen kannst, damit du sie mit nur einem Finger spielen kannst.' Und tatsächlich hat er etwas Eigenes geschaffen! Das zeigt, wie clever er war.“

Die neue Edition enthält zudem eine DVD mit seltenen TV-Auftritten aus den Jahren 1972 bis 1973, darunter die legendäre Top-of-the-Pops-Performance von "Pyjamarama" (siehe oben). Das lange verschollene Band wurde in der Sammlung eines britischen DJs gefunden.

Die 2026er Edition von „For Your Pleasure“ erscheint in verschiedenen Formaten: als 2LP (schwarzes und exklusives blaues Vinyl), 2CD, Digital, Blu-ray, Dolby Atmos und als umfangreiche 3CD+DVD Super Deluxe Edition.

Roxy Music feierten ihre ersten großen Erfolge in den frühen 1970er-Jahren mit ihrer avantgardistischen Debütsingle "Virginia Plain" (1972) und dem Meilenstein "Love Is the Drug" (1975). Nach einer kreativen Pause erreichten sie in den frühen 1980er-Jahren mit dem Nummer-eins-Cover "Jealous Guy" (1981) und den eleganten Synth-Pop-Hits "More Than This" und "Avalon" (beide 1982) ihren kommerziellen Höhepunkt.

Mit ihrer wegweisenden Fusion aus Kunst, Mode und Musik prägte die Band maßgeblich die Entwicklung von Punk, New Wave und den New Romantics. Sie hinterließen einen tiefen Eindruck in der Musikwelt und gelten als direkte Inspiration für stilbildende Acts wie Duran Duran, The Smiths, Siouxsie and the Banshees sowie spätere Bands wie Radiohead.