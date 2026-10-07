i Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Kate. REUTERS/Isabel Infantes Normale Schulerfahrung So heißen die Royal-Kids in der Schule George, Charlotte und Louis werden im Klassenzimmer nicht mit royalen Titeln angesprochen - dahinter steckt eine alte Tradition. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 08:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die drei Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate sind zwar echte Royals, aber in der Schule werden sie ganz anders genannt.

Statt Prinz George , Prinzessin Charlotte und Prinz Louis heißen die drei in der Lambrook School schlicht George Wales, Charlotte Wales und Louis Wales.

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Dieser Nachname leitet sich vom Titel ihrer Eltern ab. William und Kate tragen die Titel Prinz und Prinzessin von Wales.

Tradition geht zurück auf William und Harry

Das Ganze ist keine Erfindung von William und Kate. Auch die Prinzen William und Harry nutzten während ihrer Schulzeit und beim Militär den Nachnamen Wales, da ihr Vater Charles damals Prinz von Wales war.

Besonders interessant: George, Charlotte und Louis mussten ihren Schulnamen sogar ändern. Vor der Krönung von Charles hießen sie noch Cambridge, also George Cambridge, Charlotte Cambridge und Louis Cambridge.

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Die Idee dahinter: Die Royals wollen ihren Kindern eine möglichst normale Schulerfahrung ermöglichen - ohne ständige Erinnerung an ihre königliche Herkunft.