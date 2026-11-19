i Königin Mary (r.) besuchte gemeinsam mit Prinzessin Josephine, Prinz Vincent und Kronprinz Christian (v.l.) das Nations-League-Spiel Dänemark gegen Norwegen. Instagram/detdanskekongehus Dänemark gegen Norwegen Ohne Papa! Royal-Selfie im Fußballstadion Königin Mary und drei ihrer Kinder feuerten Dänemark im Stadion an. Prinz Vincent teilte ein Selfie, doch am Ende gab es trotzdem Pech. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die dänische Königsfamilie zeigte sich am 17. November von ihrer sportlichen Seite. Königin Mary (54) besuchte gemeinsam mit Kronprinz Christian (21), Prinzessin Josephine und Prinz Vincent (beide 15) das Nations-League-Spiel Dänemark gegen Norwegen in Kopenhagen.

Prinz Vincent hielt den besonderen Familienausflug mit einem Selfie fest, das auf dem Instagram-Account des dänischen Königshauses geteilt wurde. "Los geht’s, Dänemark!", schrieben die Royals dazu.

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Wie Gala.de berichtet, verfolgte die königliche Familie das Spiel live im Stadion. König Frederik war jedoch nicht dabei – der Grund für seine Abwesenheit wurde nicht genannt.

Das Spiel nimmt dramatische Wendung

Zunächst hatten die Royals durchaus Grund zum Jubeln: Dänemark führte bereits nach 14 Minuten mit 2:0. Doch am Ende musste sich die dänische Nationalmannschaft Norwegen mit 2:3 geschlagen geben.

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Erling Haaland erzielte den Siegtreffer per Elfmeter in der Nachspielzeit. Trotz der Niederlage dürfte der Ausflug für die königliche Familie ein besonderes Erlebnis gewesen sein.