Schwedische Prinzessin versteigert ihre Juwelen

Prinzessin Birgitta, die Schwester von König Carl Gustaf von Schweden, lässt ihre Juwelen versteigern. Am 11. November werden die Schmuckstücke beim renommierten Auktionshaus Sotheby's angeboten.
Schon jetzt kann man auf der Website des Auktionshauses Gebote abgeben – und die haben es in sich. Bei einer Brosche mit einem Padparadscha-Saphir und Diamanten liegen die Gebote bereits deutlich über dem Schätzwert.
Wie Bunte berichtet, hat sich die schwedische Königsfamilie bislang noch nicht zu der Auktion geäußert.
Die schwedische Hofsprecherin Margareta Thorgren stellte gegenüber "Svensk Damtidning" allerdings bereits klar: "Schmuck, der auf Auktionen verkauft werden darf, ist in Privatbesitz. Nichts, was sich im Staatsbesitz oder im Besitz einer Stiftung befindet, darf auf Auktionen verkauft werden."
Die royalen Schmuckstücke stammen aus dem Privatbesitz der 87-jährigen Prinzessin und dürfen daher legal versteigert werden.