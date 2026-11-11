i Prinzessin Märtha Louise und Ehemann Durek Verrett fordern 80 Millionen Dollar. APA-Images / Action Press / Stella Schlammschlacht bei Prinzessin Royaler Millionen-Streit eskaliert weiter Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett fordern 80 Millionen Dollar. Jetzt starten die Beklagten eine Spendenkampagne zur Verteidigung. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der juristische Konflikt um die norwegische Prinzessin Märtha Louise (55) und ihren Ehemann Durek Verrett (51) erreicht eine neue Dimension. Das Paar hat eine Schadensersatzklage in astronomischer Höhe eingereicht, doch die Beklagten schlagen mit einer überraschenden Offensive zurück.

Gemeinsam mit Verretts Unternehmen fordern die beiden über 80 Millionen US-Dollar (rund 71 Millionen Euro) Schadensersatz. Die Klage in Los Angeles richtet sich gegen vier Personen aus dem ehemals engsten Umfeld des Schamanen: seine frühere Managerin Tiana Griego, Ex-Partner Henry Greenberg, Halbschwester Demi de La Nuit sowie Ex-Geschäftspartner Eric Nies.

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Das Paar wirft den Beklagten Verleumdung, gezielte Falschbehauptungen, Bruch von Vertraulichkeitsvereinbarungen sowie Missbrauch privater Informationen vor, heißt es auf rtl.de. Die Vorwürfe basieren unter anderem auf einer mutmaßlich manipulierten Tonaufnahme.

Beklagte starten GoFundMe-Kampagne

Doch die vier Beschuldigten denken nicht daran, sich kampflos geschlagen zu geben. Am 9. November machten sie ihre Verteidigungsstrategie öffentlich: Über die Plattform GoFundMe starteten sie eine Spendenkampagne mit dem Titel "Helft uns, gegen Prinzessin Märtha von Norwegen und Dureks Klage in Höhe von 80 Millionen Dollar zu kämpfen". Das Ziel: 55.000 US-Dollar (rund 49.100 Euro) für die Anwaltskosten.

Klares Statement an die Königsfamilie

"Wir sind weder ein Medienunternehmen noch ein Konzern oder Mitglieder einer Königsfamilie. Wir sind vier Menschen, die zu unterschiedlichen Zeiten und mit ihren eigenen Worten über ihre eigenen Erfahrungen gesprochen haben", betonten die Beklagten in ihrer Stellungnahme.

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Die vier ehemaligen Vertrauten weisen sämtliche Vorwürfe entschieden zurück und haben hochkarätige juristische Unterstützung engagiert: Anwalt Jean-Paul Jassy, ein renommierter US-Experte für Medienrecht. Ein erster wichtiger Meilenstein steht bereits fest: Für den 17. Dezember 2026 ist der erste Planungstermin vor dem US-Gericht angesetzt.