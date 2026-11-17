i So reagieren sie auf Robert Pattinson als neuen James Bond. Instagram; Reuters Charmante Königsbotschaft Royals begrüßen Robert Pattinson als neuen Bond Robert Pattinson ist der neue James Bond – und das britische Königshaus reagiert mit einer augenzwinkernden Botschaft. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sensation ist perfekt: Robert Pattinson (40) wird der neue 007. Amazon MGM Studios hat am 16. November 2026 offiziell bestätigt, dass der britische Schauspieler in die Fußstapfen von Daniel Craig (58) tritt.

Nur kurze Zeit nach der Verkündung meldete sich auch das britische Königshaus zu Wort. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals begrüßte der Palast den neuen Geheimagenten mit den Worten: "Willkommen im Geheimdienst Seiner Majestät, Mr. Bond."

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Wie Promiflash berichtet, spielen die Royals damit augenzwinkernd auf den sechsten Bond-Film "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" aus dem Jahr 1969 an. Damals wurde 007 von George Lazenby (87) verkörpert.

Von "Ihrer" zu "Seiner" Majestät

Die humorvolle Pointe: Da sich der Filmtitel damals noch auf die 2022 verstorbene Königin Elizabeth II. bezog, hieß es "Ihrer Majestät". Unter König Charles III. (78) wurde nun kurzerhand aus "Ihrer Majestät" "Seiner Majestät".

Auch der Nachlass von Bond-Schöpfer Ian Fleming (†56) äußerte sich zur Neubesetzung. In einer offiziellen Erklärung auf X hießen die Nachlassverwaltung und Ian Fleming Publications den Schauspieler in der Bond-Familie willkommen.

Pattinson: "Ehre meines Lebens"

Pattinson selbst zeigte sich begeistert. James Bond sei eine der legendärsten Figuren des Kinos, und die Rolle übernehmen zu dürfen, sei für ihn "die Ehre meines Lebens". Beim neuen Bond-Abenteuer führt "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve (59) Regie.

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Der Twilight- und Batman-Star setzte sich gegen weitere potenzielle Anwärter durch, darunter Nicholas Hoult (36), Jack Lowden (36), Josh O Connor (36) und Aaron Taylor-Johnson (36). Ein Kinostarttermin steht noch nicht fest.