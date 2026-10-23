i Die Verräter - Vertraue Niemandem! RTL Fans dürfen sich freuen Jetzt ist es fix! RTL-Hit bekommt neue Staffel Gute Nachrichten für alle Fans: Die beliebte Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" geht weiter. Im Frühjahr 2027 wird gedreht. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 08:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Warten hat ein Ende: RTL hat offiziell bestätigt, dass es eine fünfte Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" geben wird. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel sollen im Frühjahr 2027 starten.

Natürlich wird auch diesmal wieder Moderatorin Sonja Zietlow (58) die prominenten Spieler an den berühmten Runden Tisch bitten. Welche Promis diesmal mit dabei sind, bleibt vorerst allerdings noch ein Geheimnis.

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Millionen Fans fiebern mit

Wie tag24.de berichtet, war die vierte Staffel ein voller Erfolg. Mehr als 20 Millionen Menschen erreichte das Format im August über RTL und RTL+. Im Schnitt kamen die acht Folgen auf 1,84 Millionen Zuschauer.

Am bewährten Spielprinzip ändert sich nichts: Während die Loyalen versuchen, die Verräter zu entlarven, setzen diese alles daran, ihre wahre Identität geheim zu halten. Jeder kann zum Verbündeten werden - oder zum nächsten Opfer.

RTL-Chefin schwärmt

Besonders beeindruckend: Die Video-On-Demand-Nutzung wuchs gegenüber der Vorjahresstaffel um rund 54 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 59-Jährigen sogar um 56 Prozent.

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RTL-Unterhaltungschefin Inga Leschek ist voll des Lobes: "Die Verräter ist für mich eines der besten Beispiele dafür, wie modernes Entertainment heute aussehen muss: eine starke Idee, ein unverwechselbares Setting, echte Spannung." Über Gastgeberin Zietlow sagt sie: "Mit ihrer Präzision, ihrem Humor und ihrer ganz eigenen Lust am Spiel prägt sie diese Show wie keine andere."