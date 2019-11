Rückruf: Dieser Mürbteig enthält Kolibakterien

Weil darin Kolibakterien nachgewiesen wurden, ruft die AGES einen der "Tante Fanny Frischer Dinkel-Mürbteig" zurück.

Produkt kann zurückgegeben werden

Produktrückruf wegen Kolibakterien! Die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) warnt in einer Aussendung vom Verzehr eines Dinkel-Mürbteiges. Konkret heißt es in der Aussendung:Betroffen davon sind mehrere Handelsketten in Österreich, darunter Rewe Österreich und Spar.Der Tante Fanny Frischer Dinkel-Mürbteig kann von den Konsumenten in allen Filialen der oben genannten Handelsketten zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.Andere Produkte der Marke Tante Fanny sind vom Rückruf nicht betroffen."Tante Fanny GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und veranlasst einen öffentlichen Rückruf des Produkts. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde", heißt es in der Aussendung abschließend.