Dolezal-Verlobte: "Erfuhr via Instagram von Trennung"

Der berühmte Musikvideoproduzent Rudi Dolezal hat die Verlobung zu ORF-Beauty Martina Reuter gelöst - aber nicht persönlich, sondern via Instagram.

Also viel heftiger geht es in Beziehungssachen fast nicht mehr. ORF-Beautyexpertin Martina Reuter durchlebt eine emotionale Achterbahnfahrt: Noch vor drei Wochen war sie mit Videoproduzent (Anm. Queen, Falco etc.) Rudi Dolzal im siebten Himmel. Beide schwärmten auf allen erdenklichen Social-Media-Kanälen über ihre Liebe. Dann haben sie sich sogar blitzschnell verlobt und Rudi schrieb ihr jeden Tag Liebesgedichte Gedichte - in aller Öffentlichkeit auf Facebook nachlesbar.Und dann plötzlich letzte Woche das überraschende Ende!Gesagt hat es ihr Dolezal, der in Miami lebt, aber nicht einmal persönlich, wienun erfuhr: "Ich habe dazu nichts zu sagen, weil ich nichts weiß. Ich habe von der Trennung via Rudis Instagram-Account erfahren. Wir haben bis heute nicht gesprochen. Ich bin fassungslos und enttäuscht dass es so schnell vorbei ist. Das Leben geht weiter", mein Martina Reuter im-Gespräch.Einmal Liebe und zurück – das muss weh tun ...