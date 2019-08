Das war Hundstorfers letzter öffentlicher Auftritt

Er starb im Urlaub, doch bis zuletzt war Rudolf Hundstorfer als Funktionär aktiv. Seinen letzten Auftritt absolvierte er vor einer Woche, bei der Volkshilfe.

Tageszentrum für Wohnungslose

Seine lange Polit- und Gewerkschaftskarriere führte den am Dienstag verstorbenen Rudolf Hundstorfer in viele Bereiche und Organisationen. Wie überraschend sein Tod war, drückte nicht nur eine Vielzahl an Wegbegleitern aus - auch die Tatsache, dass er bis zum Schluss beruflich aktiv war, zeigt das.Erst im November 2016 wurde der 67-Jährige zum neuen Präsidenten der Bundes-Sportorganisation (BSO) gewählt. Seinen allerletzten öffentlichen Auftritt hatte er in seiner Funktion als Präsident der Volkshilfe Wien.Hundstorfer eröffnete exakt eine Woche vor seinem Tod, am vergangenen Dienstag (13. August) ein neues Tageszentrum für obdachlose Menschen in Wien-Donaustadt.Im "NORD_light" können Wohnungslose auch über den Sommer ein Notquartier finden. Die Notwendigkeit dafür hatte Hundstorfer erkannt: "Es fehlt auch im Sommer eine gewisse Tagesstruktur", sagte er im Interview mit dem Stadt-TV-Sender "W24". "Es wurde auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt 'Bitte können wir das einmal probieren' und dann war es halt möglich, das gemeinsam mit der Stadt zu tun."Ebenfalls bei der Eröffnung dabei: Volkshilfe-Geschäftsführerin Tanja Wehsely, der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, Fonds Soziales Wien-Geschäftsführerin Anita Bauer, NORD light-Leiterin Alena Mach und Stadtrat Peter Hacker.Gut 70 Personen haben im Nord_light Platz, auch Haustiere sind willkommen, es gibt 4 Ruheräume mit insgesamt 16 Betten und einen Raum nur für Frauen. Neben Duschen, WC Anlagen und Waschmaschinen gibt es hier auch schattige Plätzchen zum Abkühlen, eine Kleiderausgabe, Snacks und Erfrischungsgetränke. (csc)