5-facher Trafikraub in Wien: Wer kennt diesen Mann?

Ein unbekannter Mann soll für mehrere Raubüberfälle auf Trafiken in Wien verantwortlich sein. Nun hat die Polizei Fotos eines Verdächtigen veröffentlicht.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht von Dezember 2018 bis August 2019 insgesamt fünf Raubüberfälle in einer Trafik im 15. Bezirk begangen zu haben.Der Verdächtige bedrohte die Angestellten mit einem Messer und erbeutete so insgesamt einen Geldbetrag im unteren 5-stelligen Bereich.Durch eine Videoüberwachung konnten Fotos des Tatverdächtigen gesichert werden. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.Sachdienliche Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310 DW 25111 oder 25100 erbeten.