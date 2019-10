Rumänische Einbrecher-Bande geschnappt

Mehrere Einbrüche in Wohnhäusern sowie Diesel-Diebstähle dürften auf die Kappe eines rumänischen Trios gehen. Einer (52) ist geständig.

Erfolgreiche Ermittlungen für die Gruppe Diebstahl des LKA NÖ: Nach Einbrüchen in Häuser in Krumbach (Bezirk Wr. Neustadt), Hollabrunn (zwei Mal) und Sierndorf (Bezirk Korneuburg, auch zwei Mal) sowie Diebstählen von Treibstoff aus Autos in Böheimkirchen (St. Pölten-Land), Wienersdorf (Baden) und Breitenfurt (Mödling), konnte die Kripo drei Rumänen (31, 38 und 52 Jahre) ausforschen.Die Bande hatte es bei ihren Coups immer auf Bares, Schmuck und Elektronikgeräte abgesehen – ein Schaden von 23.000 Euro entstand.Nach EU-Haftbefehlen von der Staatsanwaltschaft St. Pölten, wurde das Trio – einer nach dem anderen – in Rumänien festgenommen und im Anschluss an Österreich ausgeliefert.Während der 52-Jährige alles zugab, sind die beiden jüngeren Komplizen nicht geständig. Die Drei sitzen jetzt in der Justizanstalt St. Pölten in Haft.