2 x 2 Tickets für Rumfestival gewinnen

verlost 2 x 2 Tageseintritte für das Rumfestival am 20. September inklusive Bacardí Cocktailworkshop mit Tom Sipos.Event: Vienna RumfestivalDatum: Freitag, 20. September 2019Uhrzeit: 13:00 - 22:00Location: Ottakringer Pl. 1, 1160 WienDort, wo sich normalerweise alles um Bier dreht – in der Ottakringer Brauerei – gibt es am 20. und 21. September mehr als 75 Marken und über 300 Sorten Rum aus aller Welt zu entdecken. In Tastings und Workshops kann man noch tiefer ins Glas blicken und sein Wissen rund um die vielfältigste Spirituose der Welt erweitern. Kubanische Livemusik rundet das Programm ab. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen. In den letzten Jahren war das Festival ausverkauft.Neben rund 300 Sorten Rum, die zum Verkosten einladen, bietet das Rumfestival noch einiges mehr. In sogenannten Tastings und Workshops teilen Experten ihr Fachwissen und präsentieren ausgefallene Rumsorten, die die Geschmacksknospen von Rumliebhabern zum Erblühen bringen. Bei der "Austrian Rum Cocktail Challenge powered by Bacardí" stellen sieben Newcomer in der Barszene ihr Talent unter Beweis und mixen um die Wette. Ein Cocktailworkshop bietet den Besuchern die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und Barkeeperluft zu schnuppern.Da der Mensch nicht von Rum alleine lebt, kann der Hunger im Innenhof durch Köstlichkeiten verschiedener Foodtrucks gestillt werden. Für musikalische Unterhaltung sorgt kubanische Livemusik mit "Yoris Daniel y su Buena Vista". Das detaillierte Programm ist auf