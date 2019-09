Run auf Apples neue 11er-iPhones beginnt

Für Fans hat das Warten ein Ende: Heute, Freitag (20.9.), bringt Apple weltweit die nächste iPhone-Generation auf den Markt.

Die beliebtesten Modelle

Watch Series 5

Was sich bereits zeigt: Das Interesse ist überraschend hoch. Laut A1, T-Mobile und Drei wurden erheblich mehr Geräte als im vergangenen Jahr vorbestellt. Insider sprechen sogar von einem Plus von rund 30 Prozent.Der Hit bei den ersten Käufern ist demnach das iPhone 11 Pro mit Dreifach-Kamera und 64 GB bzw. 256 GB Speicher. Dahinter folgt das mit Dual-Cam sehr gut ausgestattete Basismodell iPhone 11 64 GB in den Farben Schwarz und Weiß.Wie immer gilt: Wer vorab geordert hat, hält die Neuheiten bald in Händen. Alle anderen sollten sich nicht zu viel erwarten.Ebenfalls ab heute ist die Watch Series 5 zu haben, in zwei Größen und in der Top-Version mit LTE. Die verbaute eSIM wird derzeit aber nur von A1 unterstützt. TMobile will noch heuer mitziehen. Drei arbeitet daran, möchte sich zeitlich jedoch nicht festlegen.